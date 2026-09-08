Eurofins Scientific dégradé par Morgan Stanley

Eurofins Scientific s'affiche en léger repli à la Bourse de Paris (-0,45%, à 71,28 euros), après une dégradation de Morgan Stanley.
La banque américaine est passée de pondération neutre à sous-pondérer sur le titre du spécialiste mondial des services bio-analytiques pour la sécurité, l'authenticité, l'identité et l'environnement. Quant à l'objectif de cours, il a été revu à la baisse de 68,5 à 64,5 euros.
Les analystes de la banque américaine estiment qu'Eurofins ressort comme l'une des valeurs les moins attrayantes selon leur modèle, ce qui ne leur semble pas être reflété dans la valorisation. Pour Morgan Stanley, la croissance organique reste très inférieure à celle des pairs ainsi qu'à l'objectif à moyen terme du groupe, et nécessite une accélération significative au second semestre pour tenir les objectifs 2026.
En outre, la banque américaine pense qu'un avertissement sur résultats n'est pas à exclure d'ici à la fin de l'année.
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