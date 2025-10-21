Eurofins Scientific confirme ses objectifs 2025, CA en hausse de 5,3% sur neuf mois

Le logo d'Eurofins sur la façade d'un laboratoire. (crédit : Adobe Stock)

Eurofins EUFI.PA a augmenté son chiffre d'affaires de 5,3% sur les neuf premiers mois de 2025, porté par la croissance de ses activités agroalimentaires et environnementales.

Le groupe français de laboratoires d'analyses a enregistré un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros sur la période, faisant ressortir une croissance organique de 4%.

Le groupe souligne l'amélioration progressive de sa performance, soutenue notamment par les activités Food & Feed et Environment Testing en Europe et en Amérique du Nord.

Eurofins confirme ses objectifs pour 2025, prévoyant une nouvelle expansion de sa marge d'Ebitda et un renforcement de sa rentabilité sur l'ensemble de l'exercice.

En janvier, Eurofins Scientific avait déclaré viser en 2025 une croissance de son chiffre d'affaires autour de 5% ("mid-signle-digit") et une amélioration de sa marge d'Ebitda par rapport à 2024.

(Rédigé par Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault)