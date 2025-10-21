 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 207,54
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eurofins Scientific confirme ses objectifs 2025, CA en hausse de 5,3% sur neuf mois
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 09:40

Le logo d'Eurofins sur la façade d'un laboratoire. (crédit : Adobe Stock)

Le logo d'Eurofins sur la façade d'un laboratoire. (crédit : Adobe Stock)

Eurofins EUFI.PA a augmenté son chiffre d'affaires de 5,3% sur les neuf premiers mois de 2025, porté par la croissance de ses activités agroalimentaires et environnementales.

Le groupe français de laboratoires d'analyses a enregistré un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros sur la période, faisant ressortir une croissance organique de 4%.

Le groupe souligne l'amélioration progressive de sa performance, soutenue notamment par les activités Food & Feed et Environment Testing en Europe et en Amérique du Nord.

Eurofins confirme ses objectifs pour 2025, prévoyant une nouvelle expansion de sa marge d'Ebitda et un renforcement de sa rentabilité sur l'ensemble de l'exercice.

En janvier, Eurofins Scientific avait déclaré viser en 2025 une croissance de son chiffre d'affaires autour de 5% ("mid-signle-digit") et une amélioration de sa marge d'Ebitda par rapport à 2024.

(Rédigé par Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EUROFINS SCIENTIFIC
59,7600 EUR Euronext Paris -6,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank