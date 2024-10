Eurofins Scientific abaisse légèrement son objectif de chiffre d'affaires 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le prestataire de services bio-analytiques a annoncé une progression de 7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Il ressort à 1,723 milliard d'euros sur cette période contre 1,611 milliard d'euros il y a un an.

(AOF) - Dans un communiqué publié ce matin, Eurofins Scientific a revu légèrement à la baisse son objectif de chiffre d'affaires pour 2024. L'entreprise table désormais sur un chiffre d'affaires "proche de 7 milliards d'euros", contre une prévision précédente de chiffre d'affaires compris entre 7,075 et 7,175 milliards d'euros. Sur les 9 premiers mois de l'année 2024, son chiffre d'affaires ressort à 5,14 milliards d'euros, soit une hausse de 6,7% par rapport aux 9 mois de 2023, soutenus par la croissance organique du Core Business mais limités par les vents contraires liés au change (-0,5%).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.