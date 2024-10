Eurofins révise en légère baisse son objectif de chiffre d'affaires 2024

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le géant des laboratoires d'analyses Eurofins Scientific a révisé mardi légèrement en baisse son objectif de chiffre d'affaires pour 2024 et publié dans le même temps un rapport d'audit qui récuse à nouveau des accusations du fonds spéculatif américain Muddy Waters.

Pour 2024, Eurofins table désormais sur un chiffre d'affaires "proche de 7 milliards d'euros", contre une prévision initiale de chiffre d'affaires compris entre 7,075 et 7,175 milliards d'euros, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"En raison de l'amélioration significative de la rentabilité, des effets de change et de l'effet temporaire plus fort que prévu lié au réajustement de son domaine d'activité BioPharma (tests et services pour le secteur biopharmaceutique, NDLR), les objectifs pour l'exercice 2024 (...) ont été partiellement mis à jour", explique le groupe.

Le spécialiste des tests médicaux, alimentaires, environnementaux et de matériaux, a fait état d'un chiffre d'affaires de 5,142 milliards sur les 9 premiers mois de l'année, en hausse de 6,7% par rapport à la même période de l'an dernier.

Certains domaines d'activités destinées au secteur biopharmaceutique,en particulier les activités cliniques en phase précoce, et les analyses pour l'industrie agroalimentaire "ont été affectés par un ralentissement général des activités de recherche et développement actuellement en cours chez des acteurs majeurs des secteurs qu'elles desservent", a détaillé le patron du groupe Gilles Martin, cité dans le communiqué.

Dans le même temps, Eurofins a continué à se défendre contre des "accusations calomnieuses" du fonds spéculatif américain Muddy Waters, en publiant un rapport d'audit du cabinet EY sur la trésorerie d'Eurofins.

Attaqué à plusieurs reprises depuis le 24 juin par Muddy Waters, Eurofins a déjà rejeté maintes fois des "allégations non pertinentes, biaisées et/ou infondées".