Eurofins: rachat d'activités à Synlab en Espagne

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce avoir signé un accord avec Synlab pour acquérir ses activités de diagnostics cliniques en Espagne, une transaction soumise aux conditions usuelles, dont les approbations réglementaires, et qui devrait être finalisée en 2025.



Les activités en question ont représenté un chiffre d'affaires de l'ordre de 140 millions d'euros en 2023, et feront d'Eurofins le principal opérateur de diagnostics cliniques en Espagne, pouvant servir des clients publics et privés dans toutes les régions du pays.



'L'entreprise combinée disposera d'une main-d'oeuvre hautement spécialisée de plus de 2000 employés et d'un portefeuille de premier ordre de tests en laboratoire, s'appuyant sur les dernières avancées médicales scientifiques et technologiques', affirme-t-il.





