Eurofins : pullback sous 71E, vise le 'gap' des 65,28 EUR

Eurofins matérialise un double sommet "pince" sous 71 EUR (les 20 et 23 juillet) : le titre rechute lourdement sous le palier de soutien des 67 EUR et vise désormais le comblement du 'gap' des 65,28 EUR du 23 juin.

Les objectifs suivants sont 64 EUR (MM200) puis 63,48 EUR, le "gap" du 22 juin.