Eurofins: Le dédommagement réclamé par Lactalis à ELMO est "sans fondement"

Eurofins Scientific SE
EUFI.PA :
* EUROFINS SCIENTIFIC SE : LE DÉDOMMAGEMENT RÉCLAMÉ PAR LACTALIS À ELMO SUITE À LA CRISE DE DÉCEMBRE 2017 EST "SANS FONDEMENT"
* EUROFINS SCIENTIFIC SE : "FACE À SES PROPRES CARENCES, ET POUR ÉVITER DE FAIRE FACE À SA RESPONSABILITÉ, LACTALIS FORMULE UNE DEMANDE D’INDEMNISATION SANS FONDEMENT ET NE FOURNIT AUCUNE INFORMATION SÉRIEUSE QUANT AU PRÉJUDICE SUBI"
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(Rédaction de Gdansk)
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