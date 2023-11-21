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Eurofins: Le dédommagement réclamé par Lactalis à ELMO est "sans fondement"
information fournie par Reuters21/11/2023 à 18:19

Eurofins Scientific SE

EUFI.PA :

* EUROFINS SCIENTIFIC SE : LE DÉDOMMAGEMENT RÉCLAMÉ PAR LACTALIS À ELMO SUITE À LA CRISE DE DÉCEMBRE 2017 EST "SANS FONDEMENT"

* EUROFINS SCIENTIFIC SE : "FACE À SES PROPRES CARENCES, ET POUR ÉVITER DE FAIRE FACE À SA RESPONSABILITÉ, LACTALIS FORMULE UNE DEMANDE D’INDEMNISATION SANS FONDEMENT ET NE FOURNIT AUCUNE INFORMATION SÉRIEUSE QUANT AU PRÉJUDICE SUBI"

Pour plus de détails, cliquez sur EUFI.PA

(Rédaction de Gdansk)

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