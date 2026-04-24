Eurofins lance un programme de rachat d'actions propres

Eurofins Scientific EUFI.PA :
* LANCE SON SEPTIÈME PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PROPRES
* POUR UN MONTANT MAXIMAL REPRÉSENTANT JUSQU'À 4,5% DE SON CAPITAL
* LE NOUVEAU PROGRAMME DÉBUTE LE 24 AVRIL 2026 ET S'ÉTENDRA AU PLUS TARD JUSQU'AU 23 AVRIL 2027
* VOLUME MAXIMAL DE 7.920.000 ACTIONS, SOIT 4,5% DU CAPITAL
Texte original nBwvMnnva Pour plus de détails, cliquez sur EUFI.PA
(Rédaction de Gdansk)
