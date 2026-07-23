Eurofins-La croissance organique déçoit au S1, le titre chute

(Actualisé tout du long avec cours en Bourse, commentaires d'analystes, précisions)

Eurofins Scientific EUFI.PA recule en Bourse jeudi après avoir fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires du premier semestre, la croissance organique modérée ayant notamment concentré l'attention des investisseurs.

A Paris, vers 08h17 l'action reculait de 4,9% à 67,1 euros, l'indice français de référence .SBF120 cédant 0,77% au même moment.

Le groupe français de laboratoires d’analyses a enregistré 862 millions d'euros d'Ebitda en publié sur les six premiers mois de l'année, contre 773 millions d'euros l'année dernière.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 3,7 milliards d'euros, en hausse de 2,5% sur un an, pour une croissance organique de 2,7%, après 2,6% au trimestre précédent et 4,7% au quatrième trimestre de l'année dernière.

"La croissance organique du premier semestre s'est avérée plus faible que prévu", relèvent les analystes de Jefferies dans une note, ajoutant que "l'impact de la faible croissance de BioPharma (...) et la performance modérée Diagnostics".

Le courtier souligne néanmoins que Life a bénéficié d'une certaine reprise liée aux conditions météorologiques au deuxième trimestre.

"Alors que nous entrons dans les phases avancées de notre programme d’investissement, le profil financier défini par nos objectifs à moyen terme se dessine rapidement", a déclaré Gilles Martin, président-directeur général, dans un communiqué.

Eurofins a confirmé ses perspectives financières 2026 telles qu'annoncées en janvierpuis confirmées en avril et vise une croissance organique entre 4% et 6% par an ("mid-single-digit").

Toutefois, Jefferies souligne les commentaires de la direction sur la croissance organique du groupe en 2026, qui "dépendra de la rapidité de la reprise de l'activité dans certains secteurs connexes et de la fin de la contraction dans d'autres", selon le communiqué d'Eurofins.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)