 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eurofins-La croissance organique déçoit au S1, le titre chute
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 10:28
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Actualisé tout du long avec cours en Bourse, commentaires d'analystes, précisions)

Eurofins Scientific EUFI.PA recule en Bourse jeudi après avoir fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires du premier semestre, la croissance organique modérée ayant notamment concentré l'attention des investisseurs.

A Paris, vers 08h17 l'action reculait de 4,9% à 67,1 euros, l'indice français de référence .SBF120 cédant 0,77% au même moment.

Le groupe français de laboratoires d’analyses a enregistré 862 millions d'euros d'Ebitda en publié sur les six premiers mois de l'année, contre 773 millions d'euros l'année dernière.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 3,7 milliards d'euros, en hausse de 2,5% sur un an, pour une croissance organique de 2,7%, après 2,6% au trimestre précédent et 4,7% au quatrième trimestre de l'année dernière.

"La croissance organique du premier semestre s'est avérée plus faible que prévu", relèvent les analystes de Jefferies dans une note, ajoutant que "l'impact de la faible croissance de BioPharma (...) et la performance modérée Diagnostics".

Le courtier souligne néanmoins que Life a bénéficié d'une certaine reprise liée aux conditions météorologiques au deuxième trimestre.

"Alors que nous entrons dans les phases avancées de notre programme d’investissement, le profil financier défini par nos objectifs à moyen terme se dessine rapidement", a déclaré Gilles Martin, président-directeur général, dans un communiqué.

Eurofins a confirmé ses perspectives financières 2026 telles qu'annoncées en janvierpuis confirmées en avril et vise une croissance organique entre 4% et 6% par an ("mid-single-digit").

Toutefois, Jefferies souligne les commentaires de la direction sur la croissance organique du groupe en 2026, qui "dépendra de la rapidité de la reprise de l'activité dans certains secteurs connexes et de la fin de la contraction dans d'autres", selon le communiqué d'Eurofins.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EUROFINS SCIENTIFIC
66,400 EUR Euronext Paris +0,42%
SBF 120
6 338,08 Pts Euronext Paris +0,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cryptoactifs: un univers attractif mais risqué, qui impose de bien choisir ses supports, sa plateforme et la part de son épargne avant de se lancer. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )
    7 questions à vous poser avant d’investir dans les cryptoactifs
    information fournie par Le Particulier 25.07.2026 08:00 

    Les cryptoactifs attirent de plus en plus d’épargnants. Ce type d’investissement présente toutefois des risques élevés et reste largement méconnu des particuliers. Quel cryptoactif choisir ? Comment sélectionner la plateforme ? Comment stocker vos cryptoactifs ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
Or
4 055,93 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank