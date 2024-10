Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofins: croissance de près de 7% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 08:52









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce au titre des neuf premiers mois de 2024 un chiffre d'affaires en croissance de 6,7% à 5,14 milliards d'euros, dont une croissance organique de 5,2% pour son activité principale (c'est-à-dire hors revenus liés à la Covid-19).



'En dépit de l'environnement volatile et plus difficile en BioPharma et Agrosciences, les entreprises Eurofins ont continué de délivrer des résultats solides', commente Gilles Martin, le CEO du prestataire de services de bio-analyse.



En termes de perspectives, Eurofins confirme viser pour 2024 un EBITDA ajusté entre 1,525 et 1,575 milliard d'euros, mais abaisse sa prévision de chiffre d'affaires à 'près de sept milliards d'euros' (au lieu de 7,075 à 7,175 milliards).



Par ailleurs, le groupe indique qu'un audit de trésorerie 'confirme son solde de trésorerie pour 2023 et la haute intégrité de ses systèmes et contrôles, et réfute les allégations de Muddy Waters sur des transactions immobilières intervenues il y a entre 10 et 20 ans'.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 48,29 EUR Euronext Paris -10,17%