Eurofins: BPA en progression de plus de 18% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 09:35









(Zonebourse.com) - Eurofins Scientific dévoile au titre du premier semestre 2025 un BPA en progression de 18,4% à 1,20 euro, ainsi qu'un EBITDA ajusté en croissance de 7% à 810 millions d'euros, soit une marge en amélioration de 30 points de base à 22,4%.



A 3,61 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de services de bio-analyse a augmenté de 5,7% (+3,9% en organique, dont +2,9% hors ajustement pour jours ouvrés), atteignant ainsi un nouveau record pur une période de six mois.



Selon son CEO Gilles Martin, il a été 'tiré par une demande résiliente sur la plupart des marchés finaux et régions, les contributions des lancements de start-ups initiées ces dernières années et la réalisation d'acquisitions raisonnablement valorisées'.



Pour l'exercice 2025, Eurofins confirme anticiper notamment une marge d'EBITDA ajusté en amélioration par rapport à son niveau de 22,3% de l'année passée, ainsi qu'une croissance organique 'dans le milieu de la plage à un chiffre'.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 63,4400 EUR Euronext Paris +0,13%