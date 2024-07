Eurofins, attaqué par un fonds, menace d'agir en justice et de saisir les autorités de régulation

( AFP / ED JONES )

L'entreprise d'analyse de produits pharmaceutiques, alimentaires et de matériaux Eurofins Scientific a annoncé mercredi se concerter avec "ses conseillers juridiques" après l'attaque du fonds spéculatif Muddy Waters dont il a été l'objet en juin.

Eurofins indique qu'il se rapprochera "de ses auditeurs dont le travail a également été injustement mis en cause, ainsi que de ses conseillers juridiques et des régulateurs concernés pour répondre à toute allégation infondée et introduire les actions qui pourraient devoir être prises pour protéger les investisseurs et prévenir toute manipulation ultérieure du marché".

Dans son communiqué, Eurofins réfute à nouveau, et cette fois en détail, "des accusations et informations trompeuses intentionnellement diffusées par le vendeur à découvert Muddy Waters (MW)" qui avait lancé des allégations de malversations visant le géant des laboratoires d'analyses le 24 juin.

Dans un rapport, le fonds américain avait notamment dénoncé "l'opacité" des comptes du groupe.

Ces attaques avaient alors fait tomber l'action à son plus bas niveau depuis 2020 en séance, avant de clôturer en baisse de plus de 16% à la Bourse de Paris.

Eurofins constate "que le rapport de MW a été publié le premier jour de la période de blackout de Eurofins précédant la publication des résultats du premier semestre 2024 de Eurofins le 24 juillet 2024, montrant l'empressement de MW à perturber les marchés".

Pendant la période de "blackout" appelée aussi période de silence, les entreprises cotées en Bourse limitent leur communication avec les investisseurs.

"Cela a empêché Eurofins et sa direction de modifier ou d'émettre de nouvelles instructions de rachat d'actions", compliquant ainsi sa capacité de réaction aux fluctuations de marché provoquées par le rapport de MW, souligne Eurofins.

Après la publication des résultats semestriels, Eurofins a l'intention "d'augmenter potentiellement de manière significative les programmes de rachat d'actions en cours", selon le communiqué.

Il affirme qu'il "communiquera de manière systématique sur toute zone de préoccupation potentielle soulevée par ses principaux investisseurs et rendra publics les résultats de ses investigations".