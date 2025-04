Eurofins: annulation de 10,8 millions d'actions information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce que son conseil d'administration a décidé l'annulation de 10.818.183 actions, représentant 5,61% du capital social, qui avaient été rachetées dans le cadre de ses programmes de rachat d'actions ayant débuté en octobre 2022.



L'annulation de ces actions s'inscrit, entre autres objectifs, dans l'intention de la société de réduire le capital social telle qu'autorisée par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle du 25 avril 2024.



Le prestataire de services de bio-analyse précise que suite à cette annulation d'actions rachetées, effective à compter du 8 avril 2025, son nombre total d'actions en circulation s'élève désormais à 182.163.000.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 46,1000 EUR Euronext Paris -2,19%