Eurobio Scientific : remplacement d'un commissaire aux comptes
information fournie par AOF 22/12/2025 à 18:14

(AOF) - Eurobio Scientific, groupe français dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, annonce le remplacement d’un de ses commissaires aux comptes titulaires, Endrix LYO, par le cabinet RSM France qui a été choisi à l’issue d’un processus de sélection. Ce remplacement fait suite à la démission intervenue le 18 décembre 2025 d’Endrix LYO, motivée par l’entrée à son capital d’IK Partners, par ailleurs indirectement actionnaire d’Eurobio Scientific.

Le remplacement d'Endrix LYO par RSM France sera proposé aux actionnaires de la société lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 26 janvier 2026.

Valeurs associées

EUROBIO SCIENTIFIC
24,600 EUR Euronext Paris +1,03%
