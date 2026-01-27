 Aller au contenu principal
Eurobio Scientific : progression du chiffre d'affaires annuel de 9% en 2025
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 18:18

En 2025, Eurobio Scientific a enregistré un chiffre d'affaires de 168 millions d'euros contre 154,2 MEUR à fin 2024, soit une progression de 9%. Sur une base proforma comparable, c'est-à-dire hors effets de périmètre liés aux acquisitions, la croissance s'élève à 2,3%.

Les effets de périmètre sur 2025 se détaillent comme suit :

- 4,9 MEUR liés à la prise en compte d'une quote part des activités des gammes EndoPredict et Prolaris acquises au 1er août 2024

- 1,2 MEUR lié à l'acquisition de la société Quimark, également distributeur d'EndoPredict et Prolaris en Italie, au 1er mars 2025

- 4,1 MEUR liés à l'acquisition de l'unité Sciences de la vie de Voden Medical Instruments Spa

Le chiffre d'affaires des produits propriétaires progressent de plus de 20% par rapport à l'année 2024 et représentent désormais 35% du chiffre d'affaires, grâce notamment à la contribution de GenDx en transplantation et des gammes de produits en infectieux et contrôle qualité.

Les ventes à l'international représentent 42% du chiffre d'affaires. Elles sont liées aux acquisitions et à la croissance significative des activités, notamment pour GenDx aux Etats-Unis et au Canada.

Le groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie a confirmé qu'il poursuivait sa stratégie d'expansion géographique et technologique ciblée, avec l'ambition de devenir une société internationale majeure dans le diagnostic de spécialité. Il vise à proposer à ses clients une offre complète s'appuyant sur le diagnostic moléculaire avec ses propres solutions et celles de ses partenaires.

Côté perspectives, Eurobio Scientific annonce qu'il maintient et accélère sur l'exécution des axes stratégiques développés depuis plusieurs années : le développement de produits propres, l'internationalisation et l'ouverture de nouveaux marchés.

