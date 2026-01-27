Eurobio Scientific : progression du chiffre d'affaires annuel de 9% en 2025
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 18:18
Les effets de périmètre sur 2025 se détaillent comme suit :
- 4,9 MEUR liés à la prise en compte d'une quote part des activités des gammes EndoPredict et Prolaris acquises au 1er août 2024
- 1,2 MEUR lié à l'acquisition de la société Quimark, également distributeur d'EndoPredict et Prolaris en Italie, au 1er mars 2025
- 4,1 MEUR liés à l'acquisition de l'unité Sciences de la vie de Voden Medical Instruments Spa
Le chiffre d'affaires des produits propriétaires progressent de plus de 20% par rapport à l'année 2024 et représentent désormais 35% du chiffre d'affaires, grâce notamment à la contribution de GenDx en transplantation et des gammes de produits en infectieux et contrôle qualité.
Les ventes à l'international représentent 42% du chiffre d'affaires. Elles sont liées aux acquisitions et à la croissance significative des activités, notamment pour GenDx aux Etats-Unis et au Canada.
Le groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie a confirmé qu'il poursuivait sa stratégie d'expansion géographique et technologique ciblée, avec l'ambition de devenir une société internationale majeure dans le diagnostic de spécialité. Il vise à proposer à ses clients une offre complète s'appuyant sur le diagnostic moléculaire avec ses propres solutions et celles de ses partenaires.
Côté perspectives, Eurobio Scientific annonce qu'il maintient et accélère sur l'exécution des axes stratégiques développés depuis plusieurs années : le développement de produits propres, l'internationalisation et l'ouverture de nouveaux marchés.
Valeurs associées
|23,8500 EUR
|Euronext Paris
|-1,24%
A lire aussi
-
Les dépôts sur les contrats d'assurance vie ont atteint un niveau record en 2025, avec un solde positif de plus de 50 milliards d'euros jamais vu depuis 2010, à la faveur de taux plus rémunérateurs pour les fonds en euros, selon les chiffres donnés par les assureurs. ... Lire la suite
-
Le groupe de luxe LVMH déjà propriétaire de la marque italienne Loro Piana à 85% a annoncé augmenter sa participation à 94% du capital, moyennant le versement d'un milliard d'euros pour ces actions supplémentaires, mardi en marge de la présentation de ses résultats ... Lire la suite
-
Une semaine après Snapchat, TikTok a à son tour préféré conclure un accord quelques heures avant l'ouverture du procès qui devait les voir comparaître aux côtés de Meta et YouTube, accusés par des milliers de plaignants d'avoir sciemment conçu leurs applications ... Lire la suite
-
La France bientôt pionnière en Europe? Les députés ont adopté dans la nuit de lundi à mardi une proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, une mesure visant à protéger la santé des adolescents, soutenue de tout leur poids par le gouvernement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer