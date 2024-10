Eurobio Scientific: ouverture de l'OPA, le retrait en ligne de mire

AOF - EN SAVOIR PLUS

En cas d'atteinte des seuils de 90% en capital et droits de vote, EB Development demandera la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire du marché Euronext Growth .

Les administrateurs estiment notamment que la cotation "n'apporte pas à la société la possibilité de financer son développement principalement basé sur des opérations de croissance externe" et que "dans un contexte pénalisant pour les valeurs moyennes, les contraintes liées à la cotation apparaissent aujourd'hui de moins en moins justifiées".

(AOF) - Eurobio Scientific annonce l’ouverture jeudi 24 octobre de l’offre publique d’achat initiée par EB Development. Le groupe spécialiste diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie précise que la clôture interviendra le 27 novembre 2024, après 25 jours de bourse. Le prix de l’offre est fixé à 25,30 euros par action, ce qui représente une prime de 39 % sur le cours de clôture du 30 juillet 2024, dernier jour de bourse précédant l’annonce de l’offre. Le conseil d'administration a "unanimement recommandé aux actionnaires d'apporter leurs actions à l'offre".

