Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurobio Scientific: levée de la dernière condition de l'OPA information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 17:34









(CercleFinance.com) - Eurobio Scientific a annoncé mercredi la levée de la dernière condition suspensive règlementaire au projet d'offre publique d'achat (OPA) initié par EB Development.



Le spécialiste du diagnostic in vitro indique que l'opération a été autorisée par le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie au titre du contrôle des investissements étrangers en France.



Cette décision vient compléter le feu vert accordé à la fin du mois d'août par la Commission Européenne, ainsi que la décision du Gouvernement italien au titre du contrôle des investissements étrangers en Italie.



L'ouverture de l'offre ne fait donc plus l'objet de condition suspensive mais le projet d'offre demeure soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers.



Il est rappelé qu'en sus du seuil de caducité obligatoire de 50% prévu par l'AMF, l'offre sera soumise à un seuil de renonciation permettant à l'initiateur de retirer son offre si moins de 66,66% des actions et des droits de vote sont apportés.





Valeurs associées EUROBIO SCIENTIFIC 25,70 EUR Euronext Paris +0,19%