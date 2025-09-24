 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 822,00
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eurobio Scientific : amélioration de la marge brute au premier semestre
information fournie par AOF 24/09/2025 à 18:04

(AOF) - Les résultats d’Eurobio Scientific au premier semestre 2025 montrent une croissance de l’activité, une amélioration de la marge brute liée à la hausse des produits propriétaires et un tassement de l’Ebitda lié aux pressions sur les marges distribution et coûts de transfert de la production EndoPredict/Prolaris d’Allemagne en France sur le second trimestre 2025 (environ 0,8 million d'euro). Le groupe enregistre sur cette période un chiffre d’affaires de 81,2 millions d'euros contre 73,5 millions au premier semestre 2024, soit une progression de 10,4%.

Sur une base comparable, c'est-à-dire hors effets de périmètre liés aux acquisitions, la croissance est de de 4,5 millions d'euros (+6,1%).

Le taux de marge brutes s'établit à 47,4%, en légère hausse par rapport au premier semestre 2024 (45,6%) en raison de la croissance de la part de produits propriétaires dans le mix total de chiffres d'affaires. Les pressions sur les prix et les marges restent forte pour l'activité distribution, notamment sur le marché français.

Au 30 juin 2025, l'Ebitda atteint ainsi 13,2 millions d'euros contre 13,9 millions d'euros au 30 juin 2024. Le résultat opérationnel s'élève à 10,3 millions d'euros contre 11,2 millions d'euros au 30 juin 2024, hors amortissement PPA et reprise du stock PPA.

Le résultat net ressort ainsi à 2,4 millions d'euros d'euros au 30 juin 2025 contre 4 millions d'euros au 30 juin 2024.

Eurobio Scientific a pour principe de ne pas communiquer d'objectifs pour l'exercice en cours. A moyen terme, le groupe maintient l'exécution des axes stratégiques développés depuis plusieurs années : le développement de produits propriétaires, l'internationalisation et l'ouverture de nouveaux marchés. A horizon 4 ans, le groupe ambitionne que la part des produits propriétaires puisse représenter environ 50% de son chiffre d'affaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

EUROBIO SCIENTIFIC
25,450 EUR Euronext Paris +0,20%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank