Eurobio Scientific : amélioration de la marge brute au premier semestre

(AOF) - Les résultats d’Eurobio Scientific au premier semestre 2025 montrent une croissance de l’activité, une amélioration de la marge brute liée à la hausse des produits propriétaires et un tassement de l’Ebitda lié aux pressions sur les marges distribution et coûts de transfert de la production EndoPredict/Prolaris d’Allemagne en France sur le second trimestre 2025 (environ 0,8 million d'euro). Le groupe enregistre sur cette période un chiffre d’affaires de 81,2 millions d'euros contre 73,5 millions au premier semestre 2024, soit une progression de 10,4%.

Sur une base comparable, c'est-à-dire hors effets de périmètre liés aux acquisitions, la croissance est de de 4,5 millions d'euros (+6,1%).

Le taux de marge brutes s'établit à 47,4%, en légère hausse par rapport au premier semestre 2024 (45,6%) en raison de la croissance de la part de produits propriétaires dans le mix total de chiffres d'affaires. Les pressions sur les prix et les marges restent forte pour l'activité distribution, notamment sur le marché français.

Au 30 juin 2025, l'Ebitda atteint ainsi 13,2 millions d'euros contre 13,9 millions d'euros au 30 juin 2024. Le résultat opérationnel s'élève à 10,3 millions d'euros contre 11,2 millions d'euros au 30 juin 2024, hors amortissement PPA et reprise du stock PPA.

Le résultat net ressort ainsi à 2,4 millions d'euros d'euros au 30 juin 2025 contre 4 millions d'euros au 30 juin 2024.

Eurobio Scientific a pour principe de ne pas communiquer d'objectifs pour l'exercice en cours. A moyen terme, le groupe maintient l'exécution des axes stratégiques développés depuis plusieurs années : le développement de produits propriétaires, l'internationalisation et l'ouverture de nouveaux marchés. A horizon 4 ans, le groupe ambitionne que la part des produits propriétaires puisse représenter environ 50% de son chiffre d'affaires.

