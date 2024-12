Euroapi: retombe brutalement sur le plancher des 3,15E information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 12:27









(CercleFinance.com) - C'est la 2ème pire correction de l'année 2024 pour Euroapi qui perd près de 30% en 72H et retombe brutalement sur le plancher des 3,15E des 14 octobre et 30 juillet.

En attendant la nomination d'un nouveau PDG, et si les 3,1E ne 'tiennent pas', le titre pourrait poursuivre sa désintégration en direction du support oblique moyen terme qui gravite vers 2,80E.





Valeurs associées EUROAPI 3,13 EUR Euronext Paris -2,19%