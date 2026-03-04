 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Euroapi : pulvérise le palier de soutien historique des 2,10E
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 15:59

Euroapi déçoit de nouveau avec un chiffre d'affaires en baisse de -7% et une perte aggravée de 130 vers 211MnsE : le titre pulvérise le palier de soutien historique des 2,10E et voit son cours divisé par plus de 2 par rapport à février 2025.
Le prochain palier de soutien n'est pas graphique mais théorique, vers 1,25E (séquence de plafonnement sous 3,25 puis 2,25E, le report d'amplitude donne 1,25E

Valeurs associées

EUROAPI
1,3770 EUR Euronext Paris -29,53%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank