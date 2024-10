Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euroapi: nomination d'un nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - Euroapi a annoncé mercredi avoir nommé Olivier Falut, un cadre affichant près de 30 ans d'expérience dans le secteur industriel, au poste de directeur financier.



Olivier Falut, qui rejoindra le comité exécutif, succédera à partir de demain à Evelyne Nguyen, qui restera au sein de la société jusqu'à la fin octobre afin d'assurer la transition.



Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques indique que le cadre dirigeant a occupé différents postes en finance au sein d'entreprises cotées et non cotées, telles que Vilmorin, Lactalis ou Bel.



Olivier Falut avait débuté sa carrière dans le secteur de l'audit financier, principalement chez Ernst & Young en France, puis aux Etats-Unis, avant de rejoindre Bosch France en tant que responsable de la comptabilité en 2001.



Ludwig de Mot, le directeur général, indique que son rôle sera déterminant dans le cadre de la mise en place du projet de transformation en cours, baptisé 'Focus-27'.





Valeurs associées EUROAPI 3,24 EUR Euronext Paris +0,43%