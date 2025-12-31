Euroapi : finit l'année presque au plus bas, -22% en 2025
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 12:56
Le titre ne s'est pas remis du "warning" du 17 décembre et des -33% de baisse qui en ont résulté : le titre s'est replié jusque vers 2,16E le 24/12 mais le véritable support graphique se situe vers 2E (oblique baissière long terme).
