Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euroapi: financement finalisé pour le plan FOCUS-27 information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 07:23









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa feuille de route stratégique, Euroapi indique avoir finalisé et sécurisé le financement de son plan stratégique FOCUS-27, et signé avec Sanofi un nouvel amendement au contrat global de fabrication et d'approvisionnement signé en 2021.



Le groupe a ainsi signé avec son syndicat bancaire un nouveau crédit renouvelable (RCF) de 451 millions d'euros assorti de sûretés, qui refinance le crédit renouvelable existant, avec une échéance étendue à février 2029.



Sanofi va par ailleurs investir 200 millions d'euros dans une obligation hybride perpétuelle super subordonnée, obligation assortie d'un coupon de 8,113% jusqu'à la première date de revalorisation, prévue en février 2029.



Enfin, Sanofi a accepté de réserver une capacité minimale disponible pour cinq produits sélectionnés fabriqués par Euroapi. Le géant de la santé versera ainsi 54 millions d'euros, dont 18 millions au second semestre 2024 et 36 millions en 2025.





Valeurs associées EUROAPI 3,46 EUR Euronext Paris +4,16%