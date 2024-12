Euroapi : dévisse de -11%, sous 3,95E, les 3,98E à préserver information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 10:23









(CercleFinance.com) - Euroapi semblait bien parti pour retracer un bel objectif à 4,54E (il ne manquait que +2% pour re-tester le zénith du 22 août) mais l'annonce du départ surprise du CEO ravive toutes les craintes sur l'avenir de l'entreprise, le titre dévisse de -11%, sous 3,95E, effaçant d'un coup tous ses gains depuis le 28/11.

Et Euroapi menace de retomber enclôture sous sous l'ex-zénith des 3,98E du 4/11, ce qui serait mauvais signe, le support suivant correspondant à une oblique qui gravite vers 3,55E (11% plus bas).





Valeurs associées EUROAPI 3,22 EUR Euronext Paris -0,80%