Euroapi chute : nomination d'un mandataire ad hoc

(AOF) - Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Euroapi décroche de 7,22% à 3,60 euros. Le spécialiste des principes actifs a décidé de se faire accompagner par un mandataire ad hoc dans les discussions entamées en février 2024 concernant le financement à moyen et long terme de son projet de transformation stratégique Focus-27. Il souligne qu’il s’agit d’une procédure amiable lancée à l'initiative d’Euroapi et conduite dans un cadre confidentiel et juridiquement sécurisé.

La société a fait appel à ce tiers indépendant de manière proactive afin d'accélérer les discussions et converger vers une solution de nature à satisfaire les intérêts de toutes les parties prenantes. " Des progrès substantiels ont été réalisés au cours des dernières semaines sur le financement du plan Focus-27 ", conclut Euroapi.

Le groupe a annoncé en février le lancement du de Focus-27, "un projet global pour libérer une croissance rentable et augmenter les rendements" grâce à une rationalisation du portefeuille de principes actifs pharmaceutiques.

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.