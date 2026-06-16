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Euro-Stoxx50 : se hisse vers un record à 6.300Pts, bientôt X2 en 14 mois ?
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 14:32

Euphorisé par la 39ème annonce d'une réouverture imminente du détroit d'Ormuz (moyennant finance), l'E-Soxx50 engrange 5% en 4 séances, passant de 6.000 à 6.300, après avoir bondi de 5.500 vers 6.135 du 30 mars au 25 mai ( 20%), et sans jamais reperdre plus de 4%.

L'indice a vu sa capitalisation multipliée par 2.75 depuis le 20 mars 2020 et bientôt par 2 depuis le 7 avril 2025 (il ne manque plus que 100Pts),: un gain de 100% en 14 mois serait l'une des hausses les plus spectaculaires de l'histoire.

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