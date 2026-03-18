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Euro-Stoxx50 : se hisse au contact de la MM100 vers 5.830Pts
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 11:24

L'Euro-Stoxx50 poursuit le rebond amorcé sur 5.675 le 13 mars et se hisse au contact de la MM100 qui gravite vers 5.830Pts, niveau qui coïncide avec la résistance testée le 10 mars en clôture... et qui n'est pas très éloigné du zénith des 5.813Pts du 18 novembre 2025.
Le prochain objectif serait 5.880E, soit l'ex-plancher des 21 et 29 janvier dernier, puis 5.925, soit 50% de retracement de la vague de baisse amorcée sous 6.200Pts.

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