Euro-Stoxx50 : retrace 5.475, ses niveaux du 25 mars information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 14:03









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 marque un peu le pas, après une séquence de 9 séances de hausse (entre 5.230 et 5.450) qui lui a permis de retracer le 20 mai les 5.475 et retrouvé ses niveaux du 25 mars.

L'objectif suivant était 5.505/5.510, son zénith des 19 et 20 mars: il s'agit du rebond le plus rapide et le plus spectaculaire de l'histoire (depuis un plancher de 4.700 le 9 avril, soit +800Pts, ou +17%) et il n'y a pas de signe de retournement probant à ce stade.

En cas de consolidation, le 1er support se dessine vers 5.285 (ex-plancher du 11 mars, résistance des 5 et 6 mai).





