Euro-Stoxx50 : préserve de justesse les 5.800Pts (et la MM100)
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 15:16

L'Euro-Stoxx50 préserve de justesse les 5.800Pts après l'inscription d'un zénith à 6.200Pts (ex- "gap" du 16 janvier) : l'indice a quasiment respecté l'objectif des 6.220 prédit par la règle du report d'amplitude.
Avec la cassure des 6.050 (ex-zénith du 15 janvier), l'indice a ouvert un second gros "gap" sous 5.972 (après celui ouvert sous 6.113).
En cas de rechute immédiate, sous la MM100 qui gravite vers 5.820, le prochain objectif serait le test de la MM200 qui gravite vers 5.600Pts (niveau proche du "gap" des 5.582 du 25/11/2025.

