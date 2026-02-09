Euro-Stoxx50 : nouveau record de clôture à 6.056 (le CAC s'en rapproche)
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 18:11
L'Euro-Stoxx50 culmine donc à 6.056 pour démarrer la semaine et le franchissement du sommet du canal 5.880/6.050 libère théoriquement un potentiel de hausse mécanique de 170Pts vers 6,220Pts, ce qui suppose que le DAX40 qui renoue avec les 25.000 pourrait aller rechercher les 25.500 du 13 janvier, le CAC40 devrait allègrement dépasser les 8.358 (record du 12 janvier) et rallier les 8.500 (si la hausse équivaut à celle de l'E-Stoxx50 pour dépasser 6.200).
