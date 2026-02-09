 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Euro-Stoxx50 : nouveau record de clôture à 6.056 (le CAC s'en rapproche)
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 18:11

Ce n'est pas un nouveau doublé "intraday/clôture" mais c'est une performance très significative puisqu'un plus haut en clôture traduit une mainmise des acheteurs.
L'Euro-Stoxx50 culmine donc à 6.056 pour démarrer la semaine et le franchissement du sommet du canal 5.880/6.050 libère théoriquement un potentiel de hausse mécanique de 170Pts vers 6,220Pts, ce qui suppose que le DAX40 qui renoue avec les 25.000 pourrait aller rechercher les 25.500 du 13 janvier, le CAC40 devrait allègrement dépasser les 8.358 (record du 12 janvier) et rallier les 8.500 (si la hausse équivaut à celle de l'E-Stoxx50 pour dépasser 6.200).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les Français Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron lors des Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan, le 6 février 2026 ( AFP / WANG Zhao )
    JO: Cizeron et Fournier Beaudry attendus sur la glace
    information fournie par AFP 09.02.2026 19:40 

    Quatre ans après l'or décroché à Pékin, Guillaume Cizeron se lance à l'assaut d'un nouveau titre olympique en danse sur glace, avec une nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, lundi aux JO de Milan Cortina. En attendant, Clément Noël associé à Nils Allègre ... Lire la suite

  • ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Deux nouvelles entrées au comex de LVMH, dont Antoine Arnault
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.02.2026 19:35 

    LVMH a annoncé lundi deux nouvelles entrées au comité exécutif (comex) du groupe: Antoine Arnault, 48 ans, fils de Bernard Arnault, et Véronique Courtois promue au poste de PDG des Parfums Christian Dior et de la Division Beauté du groupe. Antoine Arnault, qui ... Lire la suite

  • Le président républicain de la commission des enquêtes de la Chambre des représentants, James Comer (D) et Andy Biggs (G), autre élu républicain de cette commission, à l'issue d'une audition à huis clos en visioconférence avec Ghislaine Maxwell, à Washington le 9 février 2026 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, exige une grâce de Trump pour répondre aux questions du Congrès
    information fournie par AFP 09.02.2026 19:27 

    La complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a sans surprise refusé lundi de répondre aux questions d'une commission de la Chambre des représentants américaine mais s'est dite prête à le faire en échange d'une grâce du président Donald Trump. "Comme prévu, ... Lire la suite

  • Antoine Arnault assiste au défilé de la collection automne-hiver 2019-2020 de la maison de couture Berluti lors de la Semaine de la mode masculine à Paris
    Antoine Arnault promu au comité exécutif de LVMH
    information fournie par Reuters 09.02.2026 19:03 

    Antoine Arnault, fils du PDG Bernard ‍Arnault, a été promu lundi au comité exécutif de LVMH, où ‌siège déjà sa soeur Delphine Arnault. Bernard Arnault, âgé de ​76 ans, a cinq enfants ⁠tous impliqués dans la gestion de son empire du ⁠luxe, ‍qu'il dirige depuis près ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank