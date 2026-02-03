Euro-Stoxx50 : nouveau record absolu à 6.070Pts, mais 'M' baissier pas exclu
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 10:20
La règle du report d'amplitude induit un potentiel de hausse jusque vers 6.220 à court terme... si la clôture s'effectue bien au-delà des 6.050.
En cas de rechute immédiate, la cassure de la MM50 qui gravite vers 5.830 confirmerai le risque d'un "M" baissier sous les 6.053 (le zénith intraday des 14 et 15 janvier) puis 6.073.
