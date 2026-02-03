 Aller au contenu principal
Euro-Stoxx50 : nouveau record absolu à 6.070Pts, mais 'M' baissier pas exclu
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 10:20

Euro-Stoxx50 a repris appui le 21 janvier dans la zone des 5.880, et ne se contente pas d'effectuer un retracement du zénith des 6.000Pts (ex- "gap" du 16 janvier) : l'indice pulvérise un nouveau record à 6.070Pts.
La règle du report d'amplitude induit un potentiel de hausse jusque vers 6.220 à court terme... si la clôture s'effectue bien au-delà des 6.050.
En cas de rechute immédiate, la cassure de la MM50 qui gravite vers 5.830 confirmerai le risque d'un "M" baissier sous les 6.053 (le zénith intraday des 14 et 15 janvier) puis 6.073.

