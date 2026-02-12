Euro-Stoxx50 : nouveau record à 6.100Pts
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 14:52
La hausse semble inexorable et la dernière oscillation entre 5.500 et 5.800 validait un objectif de 6.100Pts : on y est !
Gare à la surévaluation et à l'attraction du "gap" des 6.002 du 11 février : le premier support technique est la MM50 vers 5.875.
