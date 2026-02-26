 Aller au contenu principal
Euro Stoxx50 : inscrit un nouveau sommet à 6.199,8
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 17:49

L'Euro Stoxx50 aligne un 5ème record absolu intraday en 7 séances (et 4 en 5 séances) Euro Stoxx50 : il s'agit d'un nouveau sommet à 6.199,8... pour ne pas dire 6.200.
L'E-Stoxx5 dépasse donc l'objectif des 6.100, induit par la dernière oscillation entre 5.500 et 5.800 et s'attaque au sommet du canal haussier court terme (6.180Pts): le suspens reste entier en ce 26 février.
Gare à la surévaluation et aux achats "FOMO": le premier support technique est la MM50 qui gravite vers 5.950 et viendra ensuite le support graphique des 5.900 des 20 puis 29 et 30 janvier..
Le support technique suivant, ce sera la MM100 qui coïncide avec l'ex-zénith des 12 novembre puis 12 décembre dernier.

