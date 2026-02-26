Euro Stoxx50 : inscrit un nouveau sommet à 6.199,8
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 17:49
L'E-Stoxx5 dépasse donc l'objectif des 6.100, induit par la dernière oscillation entre 5.500 et 5.800 et s'attaque au sommet du canal haussier court terme (6.180Pts): le suspens reste entier en ce 26 février.
Gare à la surévaluation et aux achats "FOMO": le premier support technique est la MM50 qui gravite vers 5.950 et viendra ensuite le support graphique des 5.900 des 20 puis 29 et 30 janvier..
Le support technique suivant, ce sera la MM100 qui coïncide avec l'ex-zénith des 12 novembre puis 12 décembre dernier.
A lire aussi
-
Le spécialiste des matériaux de construction Saint-Gobain a vu son bénéfice net progresser de 1,4% en 2025 à 2,9 milliards d'euros, avec des ventes globalement stables (-0,2%), mais a estimé jeudi que les "conditions météorologiques extrêmes en Europe et en Amérique ... Lire la suite
-
Prélude à un accord ou à la guerre? L'Iran et les Etats-Unis mènent jeudi une troisième session de pourparlers indirects en Suisse, ultime tentative pour éviter une confrontation militaire après un déploiement américain massif au Moyen-Orient. Donald Trump avait ... Lire la suite
-
Dans la banlieue sud de Mexico, une ONG aide à préserver les "chinampas", ces îles agricoles artificielles mises au point à l'époque préhispanique, grâce à des cheveux humains qui captent la pollution de l'eau.
-
Valeo a annoncé jeudi avoir généré un cash flow libre record en 2025, avant coûts de restructuration exceptionnels et intérêts financiers nets, fruit de son positionnement stratégique et des gains de productivité réalisés dans la R&D.L'équipementier automobile, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer