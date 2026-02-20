'Euro Stoxx50 : 6.140, pulvérise le double sommet des 6.100 des 12 et 18 février
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 18:45
L'E-Stoxx50, dopé par les valeurs du luxe (les droits de douane de Trump sont remis en cause par la Cour Suprême US) puis l'Air Liquide (la superstar du jour) prolonge la plus longue séquence haussière et de records absolus depuis 30 ans (avril/décembre 2025).
La hausse semble inexorable et la dernière oscillation entre 5.500 et 5.800 validait un objectif de 6.100Pts : il est dépassé et la "bougie hebdo" le confirme, le prochain objectif devient le sommet du canal haussier court terme (6.180Pts).
Gare à la surévaluation et aux achats "FOMO" qui se sont emballés à l'occasion des "3 sorcières": le premier support technique est la MM50 qui gravite vers 5.915 et vient "protéger" les support graphique des 5.885.
Le second support technique, ce sera la MM100 qui va rejoindre les 5.800Pts dès ce lundi 23 février.
A lire aussi
-
Donald Trump a dit "envisager" une frappe limitée contre l'Iran faute d'accord avec les Etats-Unis, dans une brève réponse vendredi à la question d'une journaliste à la Maison Blanche.
-
La journaliste Sonia Mabrouk, qui a quitté CNews et Europe 1 avec fracas après la polémique autour de l'animateur Jean-Marc Morandini, rejoint la concurrence à la rentrée et pilotera un rendez-vous politique sur BFMTV. "J'ai choisi de rejoindre BFMTV. Je reconnais ... Lire la suite
-
Le biathlète Quentin Fillon Maillet, troisième de la mass-start vendredi, a ajouté un podium supplémentaire à son impressionnant palmarès, pour devenir l'athlète français le plus médaillé aux Jeux olympiques, été et hiver confondus, vendredi sur la neige d'Anterselva. ... Lire la suite
-
JPMorgan fait appel au CHIPS et à des fonctionnaires de la défense pour promouvoir des initiatives de sécurité d'une valeur de 1,5 billion de dollars, selon une note de service
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) JPMorgan Chase JPM.N a nommé un groupe de hauts dirigeants pour faire avancer sa poussée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer