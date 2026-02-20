 Aller au contenu principal
'Euro Stoxx50 : 6.140, pulvérise le double sommet des 6.100 des 12 et 18 février
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 18:45

L'Euro Stoxx50 déborde le double sommet des 6.100 des 12 et 18 février pour "claquer" un nouveau doublé record "intraday/clôture" à 6141 et 6.131 respectivement.
L'E-Stoxx50, dopé par les valeurs du luxe (les droits de douane de Trump sont remis en cause par la Cour Suprême US) puis l'Air Liquide (la superstar du jour) prolonge la plus longue séquence haussière et de records absolus depuis 30 ans (avril/décembre 2025).

La hausse semble inexorable et la dernière oscillation entre 5.500 et 5.800 validait un objectif de 6.100Pts : il est dépassé et la "bougie hebdo" le confirme, le prochain objectif devient le sommet du canal haussier court terme (6.180Pts).
Gare à la surévaluation et aux achats "FOMO" qui se sont emballés à l'occasion des "3 sorcières": le premier support technique est la MM50 qui gravite vers 5.915 et vient "protéger" les support graphique des 5.885.
Le second support technique, ce sera la MM100 qui va rejoindre les 5.800Pts dès ce lundi 23 février.


