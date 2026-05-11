 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Euro-Stoxx50 :2ème échec sous 6.060, 'M' baissier pas exclu, surveiller 5.760
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 17:18

Alors que Wall Street enchaine records sur records (Nasdaq à 29.300, S&P à 7.420), l'Euro-Stoxx50 aligne une 3ème séance de repli vers 5.880 (MM100) après son second échec sous 6.060Pts (qui fait suite au pullback jusque sur 5.750 survenu le 17 avril).

Il faut donc surveiller le comportement de l'E-Stoxx50 à l'approche du plancher des 5.760 des 30 avril puis 4 et 5 mai : une cassure validerait un "M" baissier vers 5.500Pts, l'ex plancher des 20 et 27 mars (et des 14/10 puis 18/11/2025), et peut-être 5.375Pts (plancher annuel intraday du 23 mars 2026 mais aussi du 16/09/2025).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Image tirée d'une vidéo publiée sur le compte X de Jeanine Pirro, procureure des États-Unis pour le district de Columbia, le 30 avril 2026, montrant le suspect Cole Allen courant à travers un point de contrôle de sécurité d'un hôtel lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche à Washington, le 25 avril 2026 ( US Attorney for the District of Colombia / HANDOUT )
    L'assaillant du gala de la presse plaide non coupable de tentative d'assassinat de Trump
    information fournie par AFP 11.05.2026 18:58 

    L'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner Donald Trump lors d'un gala de la presse à Washington le mois dernier a plaidé lundi non coupable. Cole Allen, 31 ans, est inculpé de quatre chefs, dont agression d'un agent fédéral au moyen d'une arme mortelle et tentative ... Lire la suite

  • ( AFP / BEHROUZ MEHRI )
    Sony rachète le catalogue de Recognition, géant des droits musicaux
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.05.2026 18:56 

    Sony Music va racheter à la société d'investissement Blackstone le vaste catalogue de titres à succès de l'éditeur britannique de droits musicaux Recognition, selon un communiqué publié lundi. Pour cette acquisition, le groupe japonais s'est associé au fonds souverain ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Les ventes de logements anciens aux États-Unis quasi stables en avril
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.05.2026 18:54 

    Les ventes de logements anciens n'ont que très légèrement progressé en avril aux Etats-Unis, rapporte lundi une organisation du secteur, les économistes ne prévoyant pas de baisse des taux de crédits immobiliers à court terme. Selon le rapport mensuel de la Fédération ... Lire la suite

  • Une station-service à Sofia le 5 mai 2026. ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )
    Moyen-Orient: les marchés privilégient la prudence
    information fournie par AFP 11.05.2026 18:52 

    Les Bourses ont misé sur la prudence et la patience lundi faute d'accord Iran/Etats-Unis pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Sur fond de prix du pétrole en hausse, Paris a reculé (-0,69%), plombée par le recul des quatre valeurs du luxe (LVMH -4,38%, Hermès ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank