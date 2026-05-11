Euro-Stoxx50 :2ème échec sous 6.060, 'M' baissier pas exclu, surveiller 5.760
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 17:18
Il faut donc surveiller le comportement de l'E-Stoxx50 à l'approche du plancher des 5.760 des 30 avril puis 4 et 5 mai : une cassure validerait un "M" baissier vers 5.500Pts, l'ex plancher des 20 et 27 mars (et des 14/10 puis 18/11/2025), et peut-être 5.375Pts (plancher annuel intraday du 23 mars 2026 mais aussi du 16/09/2025).
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