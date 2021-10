COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris : EUR

EURO RESSOURCES CONCLUT LA TRANSACTION VISANT LA PRODUCTION D’ARGENT AVEC OREZONE GOLD

Paris, France, le 18 octobre 2021 : EURO Ressources S.A. (« EURO » ou la « Société ») (Paris : EUR) a le plaisir d'annoncer l’acquisition précédemment communiquée de la production d'argent (la « Production d’argent ») auprès d’une filiale d’Orezone Gold Corporation (« Orezone »).

Au titre de la Production d’argent, EURO recevra 50 % de la production d'argent payable sur la durée de vie de la mine du projet Bomboré (« Bomboré ») d'Orezone, situé au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. L'accord comprend également une obligation minimale de livraison garantie en faveur d'EURO de 37 500 onces d'argent par an, jusqu'à la livraison de 375 000 onces d'argent payable.

Tous les détails de la transaction sont disponibles dans le communiqué de presse d'EURO daté du 1er mars 2021.

Projet Bomboré

Orezone Gold Corporation (TSX.V: ORE OTCQX: ORZCF) est une société de développement canadienne qui détient 90 % des intérêts de Bomboré, l'un des plus importants gisements d'or non exploités du Burkina Faso. L'étude de faisabilité de 2019 souligne que Bomboré est un projet aurifère attrayant prêt à être exploité, avec une production annuelle d'or prévue de 118 000 onces sur une durée de vie de la mine supérieure à 13 ans, à un coût de maintien tout inclus de 730 dollars U.S. l’once, avec une période d’amortissement après impôts de 2,5 ans, et à un prix de l'or estimé de 1 300 dollars U.S. l’once. Les données d'analyse et les études métallurgiques laissent à penser que le gisement de Bomboré contient de l’argent, l'examen des données d'analyse par EURO indiquant que le rapport argent/or est d'environ 1:1. Bomboré repose sur une base de ressources minérales de plus de 5 millions d'onces d'or et possède un potentiel d'expansion important.

Orezone prévoit développer Bomboré en deux phases. La phase 1 sera concentrée sur les oxydes d'extraction libre en tant qu'opération de carbone-en-lixiviation (CIL) sans concassage et prévoit un minimum de broyage et une récupération moyenne de 87 %. La phase 2 se concentrera sur les sulfures sous-jacents ayant une teneur plus élevée et prévoit un circuit de concassage et de broyage séparés qui alimenteront le même circuit CIL utilisé pour les oxydes. Cette expansion progressive réduira le capital initial et augmentera la production annuelle et les onces récupérées pendant la durée de vie de la mine.

Des informations supplémentaires sur Bomboré, sont disponibles sur le site suivant : www.orezone.com.

À propos d’EURO

EURO est une société française dont les principaux actifs sont une redevance sur la mine d'or Rosebel au Suriname (la « redevance Rosebel »), une redevance relative aux concessions Paul Isnard, et des titres négociables. La mine d'or Rosebel est détenue à 95 % et exploitée par IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD »). La redevance sur la production nette d’affinage couvre la production future des concessions Paul Isnard et une zone d’intérêt les entourant en Guyane française, détenue dans le cadre d’un accord de joint-venture entre Orea Mining Corp. et Nord Gold SE.

EURO a environ 62,5 millions d’actions en circulation. Au 30 septembre 2021, IAMGOLD France S.A.S. (« IAMGOLD France »), une filiale indirectement détenue en totalité par IAMGOLD, détenait environ 89,71 % de toutes les actions en circulation d'EURO. Au 30 septembre 2021, IAMGOLD France détenait 56 058 191 actions représentant 112 116 382 droits de vote, soit environ 94,25 % des droits de vote d’EURO. Ce franchissement de seuil résulte d’une attribution de droits de vote double.

Notes concernant les prévisions : certaines déclarations de ce communiqué sont des prévisions. Les investisseurs sont avertis contre l’imprévisibilité inhérente aux prévisions, car celles-ci comportent des risques et des incertitudes. Il ne peut y avoir de certitude que l’évolution de la Société soit celle anticipée par sa direction.

Ce communiqué n’est pas destiné à la distribution aux agences de presse américaines, ni à la diffusion aux États-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans les présentes n’ont pas été inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (« Securities Act ») et ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis ou à une personne des États-Unis sans inscription en vertu de la Securities Act ou sans dispense des exigences d’inscription de cette loi.

Des informations supplémentaires sur EURO Ressources S.A. sont disponibles sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Pour toute autre demande de renseignement, veuillez-vous adresser à :

Tidiane Barry

Directeur Général

Tél. : +1 450 677 0040

Email : tbarry@euroressources.net Sophie Hallé

Directeur Général Délégué

Tél : +1 450 677 0040

Email : shalle@euroressources.net

