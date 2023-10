Euro numérique: la BCE lance la phase préparatoire du projet

(AOF) - « L’Eurosystème ouvre la prochaine étape du projet d’euro numérique », annonce la BCE dans un communiqué publié ce jour. Le Conseil des gouverneurs a « décidé d’ouvrir la phase préparatoire du projet », « à la suite de la conclusion de la phase d’étude menée pendant deux ans et consacrée à la conception et à la distribution d’un euro numérique »Cette phase préparatoire se concentrera notamment sur « la rédaction du recueil de règles et la désignation de prestataires pour la mise au point d’une plateforme et d’une infrastructure ».

Tel qu'envisagé à ce stade, l'euro numérique serait " une forme numérique d'espèces qui pourrait être utilisée pour tous les paiements numériques dans l'ensemble de la zone euro ". Il serait " gratuit pour les utilisations de base " et " disponible à la fois en ligne et hors ligne ". Il offrirait " le plus haut niveau de confidentialité " et permettrait aux utilisateurs d'effectuer " des paiements instantanés en monnaie de banque centrale ". Il pourrait être utilisé " entre particuliers, dans les points de vente, pour des achats en ligne et pour des transactions avec les administrations publiques ". Selon la BCE, " aucun instrument de paiement numérique n'offre toutes ces caractéristiques ".

Dans deux ans, le Conseil des gouverneurs décidera de " lancer ou non la phase suivante des préparatifs ", afin d'ouvrir la voie à l'émission et au déploiement éventuels d'un euro numérique. La décision sur l'émission ou non d'un euro numérique " ne sera envisagée par le Conseil des gouverneurs qu'une fois le processus législatif de l'Union européenne achevé ".