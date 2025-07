Euro-Dollar : nouveau zénith annuel à 1,1830 information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 17:46









(CercleFinance.com) - L'Euro vient d'inscrire un nouveau zénith annuel à 1,1830 face au Dollar et semble se diriger droit vers un bel objectif technique à 1,200 qui correspond à la confluence de 2 résistances, l'une -horizontale- remontant à des sommets de septembre 2017 et 2020, l'autre -oblique- unissant les sommets de février 2018 (1,246) puis de fin décembre 2021 (1,2300).





