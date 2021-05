Eurizon reprend la gestion de 170M€ d' actifs

(NEWSManagers.com) - Eurizon, la société de gestion du groupe Intesa Sanpaolo, va acquérir l' activité de gestion de portefeuilles individuels de FinanzaSud SIM, une société de courtage contrôlée par Banca Agricola Popolare di Ragusa.

Cette activité, qui représente 170 millions d' euros, sert à la fois une clientèle de particuliers et d' institutionnels. Elle se décompose en deux portefeuilles monétaires et obligataires investis en titres vifs et 20 portefeuilles placés dans des OPCVM.

Basée à Milan, FinSud SIM gérait 430 millions d' euros au 31 décembre d' actifs au total. Le reste des encours qui n' est pas concerné par l' opération continuera à être géré par la banque sicilienne.

L' opération s' inscrit dans le cadre des objectifs du plan 2018-2021 d' Intesa Sanpaolo, qui prévoit un renforcement de l' activité d' Eurizon par le biais de croissance organique et de partenariats avec des tiers.