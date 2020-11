Eurizon renoue avec une collecte positive sur l' année

(NEWSManagers.com) - Eurizon, la société de gestion du groupe Intesa Sanpaolo, a enregistré au troisième trimestre des souscriptions nettes de 1,9 milliard d' euros. La collecte a concerné principalement des fonds ouverts, avec 1,2 milliard d' euros. La contribution principale vient des stratégies obligataires (+2 milliards d' euros), suivi par les actions (+1 milliard) et les produits diversifiés (+895 millions). Les fonds flexibles et monétaires ont respectivement fait l' objet d' une décollecte de 1,7 et 1 milliard d' euros.

Eurizon renoue ainsi avec une collecte positive depuis le début de l' année, à 804 millions d' euros. Au premier semestre, elle était négative de 1,4 milliard d' euros. Cela s' explique essentiellement par les fonds ouverts, qui bénéficient d' environ 1,9 milliard d' euros de nouvelles souscriptions nettes.

Les encours gérés à fin septembre sont ressortis à 334,5 milliards d' euros, en hausse de 2 % sur le trimestre et de 2,5 % sur un an.

Le bénéfice net consolidé (incluant les résultats des participations minoritaires) sur neuf mois s' élève à 326,4 millions d' euros et la marge issue des commissions à 528,2 millions. Le coefficient d' exploitation s' inscrit à 20 %.

A l' étranger, la filiale chinoise à 49 % Penghua Fund Management atteint 99 milliards d' euros d' encours, en hausse de 20 % depuis le début de l' année et la collecte sur 9 mois dépasse les 12 milliards d' euros. En comptant la structure chinoise, les encours totaux d' Eurizon dépassent les 433 milliards d' euros. Depuis le 9 novembre, la filiale de Hong Kong a par ailleurs été renommée Eurizon Capital Asia LTD,

Les prochains mois verront de nouveaux projets se concrétiser, notamment avec UBI, Banca, la troisième banque d'Italie, qui a été rachetée par Intesa Sanpaolo à l'été dernier. " Ainsi, nous venons tout juste de lancer le premier fonds d' Eurizon sur le réseau d' UBI, et nous sommes actuellement en discussion avec nos collègues de Pramerica afin de rapprocher davantage nos deux structures de gestion d' actifs " , annonce Saverio Perissinotto, l' administrateur délégué d' Eurizon. Pramerica est la société de gestion conjointe d'UBI Banca et de l'américain Pramerica Financial. Elle affiche un encours sous gestion de 65 milliards d'euros.