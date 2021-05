Eurizon collecte plus de 1Md€ au T1-21

(NEWSManagers.com) - Eurizon, la société de gestion du groupe bancaire italien Intesa Sanpaolo, a enregistré des souscriptions nettes de 1,1 milliard d' euros au premier trimestre 2021. Ses fonds ont notamment levé 2,62 milliards d' euros, dont 1,57 milliard sur les actions et 1,45 milliard sur les produits diversifiés.

La contribution des pays européens a aussi été forte, avec une collecte nette de plus de 450 millions d' euros sur les trois premiers mois de l' année.

Les encours ont augmenté à 354 milliards d' euros, soit une hausse de 1,2 % sur trois mois et de 13,4 % sur douze mois.

Eurizon souligne que sa société chinoise, qu' elle détient à 49 %, a collecté plus de 10 milliards d' euros au premier trimestre. Elle a augmenté ses encours de 13 % depuis le début de l' année et de 30,7 % sur un an, à 116,2 milliards d' euros.

Le bénéfice consolidé est ressorti à 160,8 millions d' euros, en augmentation de 60 % sur un an.

Se félicitant de ces résultats, Saverio Perissinotto, l' administrateur délégué d' Eurizon, confirme que l' équipe d' Eurizon sera prochainement " enrichie " avec l' intégration des effectifs de Pramerica SGR, " avec lesquels nous avons pour objectif de devenir une seule entité grande et forte " .