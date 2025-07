Eurazeo: vers une cession de CPK à Ferrara Candy information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 08:10









(CercleFinance.com) - Eurazeo a annoncé vendredi soir entrer en discussions exclusives avec la holding européenne du groupe américain Ferrara Candy, en vue de la cession de CPK, champion européen de la confiserie de sucre et de chocolat.



Essentiellement présent dans le bonbon (avec notamment Carambar, Lutti, Krema, Michoko), le chocolat au lait (Terry's) et le chocolat (Poulain et 1848), CPK détient trois sites de production ainsi qu'un atelier en France, et emploie plus de 900 collaborateurs.



Aux termes de l'accord, Eurazeo et ses associés cèderaient la totalité de leur participation au sein de CPK. La réalisation de l'opération reste soumise au processus d'information-consultation du personnel ainsi qu'à l'approbation des autorités de la concurrence.



L'opération devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2025. A son issue, un montant d'environ 240 millions d'euros (comprenant les dividendes déjà perçus) aura été retourné au bilan de la société d'investissement.





