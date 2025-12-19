Eurazeo vers la cession de 260 millions d'euros d'actifs à un investisseur tiers

(AOF) - Eurazeo a conclu un accord relatif à la cession à un investisseur tiers, sans décote, d’environ 260 millions d’actifs jusqu’ici portés par son bilan au sein de la stratégie Elevate. Ces actifs continueront à être gérés par Eurazeo, au sein d’un véhicule dédié. Cette opération, qui représente environ 50 % de la participation du groupe dans les fonds PME III et PME IV, permet de ramener la part du bilan à environ 20 % sur chacun de ces millésimes.

Le groupe percevra immédiatement la moitié du produit de cession, le solde faisant l'objet d'un mécanisme de partage de valeur, lors de la réalisation des actifs sous-jacents.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Eurazeo

Points clés

- Société d'investissement créée en 2001 avec plus de 600 entreprises en portefeuille ;

- 36,1 Mds€ d’actifs sous gestion, dont 72 % pour compte de tiers et 28 % en compte propre, investis à 69 % dans le private equity, 26 % dans la dette privée et le reste dans l'immobilier ;

- Ambition 2026-2028 d’un doublement des actifs sous gestion :

- 3 points forts : des capitaux propres garantissant l'indépendance du groupe, une présence forte dans 11 pays et 4 continents, engagement fort et ancien en RSE,

- 2 priorités : devenir la plateforme d’investissement de référence en Europe, chaque pôle étant n°1 sur son marché, et poursuivre la dynamique de levée de fonds,

- 2 enjeux complémentaires : la gestion d’actifs pour des revenus prévisibles et récurrents et l’investissement dans des sociétés non exposées aux cycles ou à fort potentiel de croissance ;

- Capital structuré par pactes entre JC Decaux holding (20,45 %), la famille Michel David-Weill (9,99 %), la famille Solages (5,22 %), la famille Richardson (3,90 %) et la famille Guyot (0,38 %), les salariés détenant 1,28 % des actions ;

- Le conseil de surveillance de 11 membres est présidé par Jean-Charles Decaux,, Christophe Bavière présidant le directoire et William Kadouch-Chassaing exerçant les fonctions de directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- allocation de capital visant la réduction progressive du poids du bilan dans les fonds,

- équilibre du portefeuille : aucune société ne représente plus de 10 % de l'ANR et la part des sociétés cotées est limitée à 6 % ;

- rotation d’actifs devant générer un capital excédentaire de l’ordre 4 Mds€ environ, les cessions d’actifs représentant, historiquement, 20 du portefeuille chaque année (14% à fin septembre),

- croissance et diversification des franchises clients pour accélérer les levées de fonds, recrutement de « Limited Partners » institutionnels, en Asie et Europe et partenariats de distribution de gestion de fortun en Allemagne, Suisse et Italie,

- dynamise de la gestion d’actifs des générant des commissions, en gain de 7 % à fin septembre,

- innovation pilotée par un comité dédié du conseil de surveillance : plateforme de mutualisation allant des supports aux expertises via l’IA et la digitalisation pour absorber la hausse des volumes gérés ;

- Stratégie environnementale “O +“ applicable aux 350 sociétés en portefeuille et visant la neutralité carbone en 2040 avec un focus sur la biodiversité :

- 96 % des fonds actifs éligibles à la taxonomie européenne,pact,

- 20 % des fonds gérés dédiés à l’économie bas carbone,

- levées de fonds pour les 8 véhicules à impact dont EPBF, ETIF et Biofund IV,

- 4,3 Mds€ investis dans le climat et l’inclusion sur toutes les stratégies ;

- Bilan sain, avec un ratio de dette nette (1,3 Md€) sur fonds propres de 17 %.

Défis

- Suivi de l'actif net réévalué, en repli de 6 % à 103,4 € par action au 1er semestre, affecté par les variations des changes et un montant de cessions supérieurs aux acquisitions en 2025 ;

-Impact des droits de douane aux Etats-Unis : exposition limitée à 5 % de la valeur du portefeuille ;

- Rentabilité des engagements, de 3,9 Mds€ à fin septembre : acquisitions, en services aux entreprises, Tech&IA, solutions environnementales, santé et dette privée ;

- Après une hausse de 4 % de la collecte à fin septembre, objectifs 2024-27 inchangés : croissance annuelle des encours de + 11 %, dont 20 % en « wealth », croissance annuelle des commissions de gestion de + 15 %, retour aux actionnaires de 2,3 Mds€, dont 800 M€ environ en dividendes ordinaires et 1,5 Md€ de rachat d’actions ;

- Anticipations 2026-28 : doublement des actifs sous gestion à 60 Mds€ et marge de 35-40 % :

- Dividende 2024 en hausse à 2,65 € et finalisation du programme de rachat d’actions portant sur 12 % du capital entre janvier 2024 et décembre 2025.