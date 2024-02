Eurazeo, une discrète vedette des marchés dans laquelle investir en 2024 ?

(Crédits photo : Site web d'Eurazeo - )

Eurazeo s'est discrètement hissée au sommet des marchés boursiers, réalisant la plus forte hausse sur trois mois de l'indice SBF 120. L'action Eurazeo se démarque comme une étoile montante, illustrant parfaitement comment discrétion et efficacité peuvent rimer avec succès boursier.

Dans cet article, découvrez l'analyse de l'action Eurazeo et son ascension fulgurante qui a propulsé le titre en Bourse bien au-delà des attentes du marché.

Qui est Eurazeo ?

Eurazeo est une société d'investissement française de renom, connue pour ses activités de gestion d'actifs sur le marché du private equity. Avec une présence mondiale, Eurazeo gère un portefeuille diversifié comprenant plus de 530 entreprises et start-ups, avec une orientation prononcée pour les entreprises se positionnant sur la croissance durable et l'innovation.

La société est dirigée par Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing et se distingue par son engagement pour la mise en place d'une stratégie ESG ambitieuse, visant la neutralité carbone d'ici 2040. Eurazeo joue un rôle clé dans le financement et le développement des entreprises pendant différentes phases de leur croissance, en mettant l'accent sur la transformation et la création de valeur à long terme.

Avec plus de 22 milliards d'euros d'actifs gérés, dont 16 milliards pour le compte de tiers, Eurazeo s'impose comme un pilier du financement de l'innovation technologique, notamment à travers sa stratégie Growth. Cette dernière, dédiée aux investissements en capital dans les leaders technologiques européens, a récemment franchi une étape notable avec une levée de fonds surpassant 1,6 milliard d'euros.

La société a grandement contribué à l'essor de la French Tech, et elle soutient des entreprises prometteuses dans des secteurs tels que le SaaS, la santé digitale, les fintechs, et les plateformes de e-commerce. Eurazeo est aujourd'hui partenaire de 24 sociétés du Next 40, y compris des licornes telles que Back Market et Doctolib, témoignant de son engagement envers l'innovation et la croissance technologique.

Pourquoi l'action Eurazeo performe en Bourse ?

L'investissement récent de 55 millions d'euros dans la fintech PPRO illustre parfaitement l'orientation stratégique de Eurazeo, et c'est la clé du succès de cette entreprise d'investissement française. Eurazeo se positionne ainsi non seulement comme un investisseur clé, mais aussi comme un catalyseur de l'innovation financière, prêt à façonner l'avenir de l'économie numérique.

L'action Eurazeo se distingue sur le marché boursier français, notamment au sein de l'indice SBF 120, grâce à une stratégie de rémunération des actionnaires particulièrement attractive. La société d'investissement a annoncé une augmentation significative des retours aux actionnaires pour la période 2024-2027, avec la génération prévue d'environ 4 milliards d'euros de capital excédentaire. Plus de la moitié de ce capital sera redistribué sous forme de dividendes Eurazeo et de rachats d'actions Eurazeo, renforçant ainsi l'attractivité de l'action Eurazeo sur le marché.

Eurazeo a également mis en place une politique de dividende progressif, avec une augmentation de 10 % prévue pour l'exercice 2024, et a dévoilé un programme de rachat d'actions d'un montant total d'environ 1,5 milliard d'euros. Ces mesures témoignent de la confiance de la société Eurazeo dans sa capacité à générer de la valeur pour ses actionnaires et soulignent son importance au sein du SBF 120, où l'action Eurazeo a récemment enregistré l'une des plus fortes hausses.

La stratégie de rémunération d'Eurazeo, associée à sa performance opérationnelle et à ses perspectives de croissance, contribue à la bonne tenue de l'action Eurazeo en Bourse, offrant ainsi un signal positif aux investisseurs et renforçant sa position de leader parmi les gestionnaires d'actifs cotés.

Les récents résultats d'Eurazeo comme facteurs de la hausse de l'action Eurazeo en Bourse

Les récents résultats financiers d'Eurazeo ont été le catalyseur de la performance de l'action Eurazeo en Bourse. La société a affiché une croissance impressionnante de ses actifs sous gestion au troisième trimestre 2023, lesquels ont augmenté de +11 % pour atteindre 33,5 milliards d'euros, avec une progression notable de +19 % pour les actifs générant des commissions. Cette dynamique positive s'est traduite par une hausse de +10 % des commissions de gestion, atteignant 305 millions d'euros.

La stabilité de la valeur du portefeuille d'Eurazeo, et la croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires ainsi que de l'EBITDA des sociétés du portefeuille, ont renforcé la confiance des investisseurs. De plus, la société Eurazeo a confirmé son engagement envers une stratégie ESG ambitieuse, avec une augmentation de 8 % des actifs sous gestion dédiés au financement d'une économie bas-carbone et plus inclusive, atteignant 4,7 milliards d'euros.

Évolution des actifs sous gestion de Eurazeo

Source : Eurazeo

Ces résultats robustes d' Eurazeo, associés à une politique de rémunération des actionnaires généreuse, avec notamment une augmentation de 26 % du dividende Eurazeo et une nouvelle enveloppe de rachat d'actions de 100 millions d'euros annoncée, ont contribué à une perception positive sur le marché, entraînant une hausse significative de l'action Eurazeo en Bourse.

Analyse technique et perspective de l'action Eurazeo pour 2024

Alors que nous avons pu observer une tendance mitigée sur l'Action Eurazeo au cours de l'année 2023, une performance de +42 % a été enregistre au dernier trimestre de 2023. En effet, l'action Eurazeo est passée de 50 euros à plus de 70 euros.

Rien ne semble arrêter la progression de l'action Eurazeo qui enregistre début 2024 une hausse de +10 % supplémentaire et qui a presque atteint les 80 euros, portant la performance à +56 % entre la fin du mois d'octobre 2023 et le début du mois de février 2024.

Depuis quelques jours, il semblerait que l'action Eurazeo connaisse un léger repli après avoir atteint des niveaux de résistance importants. Il faudra surveiller dans les mois à venir un retour des prix sur les niveaux de support à 75 EUR, puis sur le support à 70 EUR. Ces deux niveaux de support pourraient constituer un niveau de prix d'achat intéressant de l'action Eurazeo pour un achat avec comme objectif un retour de la tendance haussière qui pourrait amener le cours de Bourse d'Eurazeo à revenir à 80 euros, voire au-delà.

Analyse technique de l'action Eurazeo

Source : ProRealTime web

En cas de cassure des niveaux de support, c'est une baisse de l'action Eurazeo jusqu'à 67 euros, et même 52 euros qui pourrait être anticipée si tous les niveaux de supports venaient à céder.

Il faudra bien sûr coupler ces éléments techniques avec les prochaines annonces de résultats de l'entreprise Eurazeo, la nature particulière de l'activité de l'entreprise nécessitant une analyse adaptée et une lecture différente des fondamentaux.

Comment investir dans l'action Eurazeo en 2024 ? Notre avis sur Eurazeo

Depuis le début de 2024, l'action Eurazeo suscite un intérêt croissant de la part des investisseurs et des analystes financiers. Selon les objectifs stratégiques dévoilés par Eurazeo, l'entreprise envisage une croissance significative de ses actifs sous gestion pour la période 2024-2027, avec une anticipation de rendements supérieurs à ceux du marché. De nombreux analystes s'accordent à dire que le moment est propice pour renforcer les positions sur Eurazeo, notamment en raison d'un dividende Eurazeo en hausse de 10 % prévu pour 2024 et d'un plan de rachat d'actions d'un montant de 1,5 milliard d'euros.

Toutefois, les avis sont partagés car certains analystes recommandent d'être plus prudents et d'attendre de voir comment Eurazeo naviguera dans le contexte économique de 2024.

En conclusion, l'investissement en Bourse dans Eurazeo en 2024 semble potentiellement judicieux, mais il convient de rester attentif aux signaux du marché et aux analyses des experts pour optimiser ses décisions d'investissement.

En cas de doute, il sera toujours possible de mettre en place un plan d'investissement avec une stratégie de DCA pour lisser l'entrée sur l'action Eurazeo au cours des 12 prochains mois.

