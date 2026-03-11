 Aller au contenu principal
Eurazeo : un plus bas depuis mi-octobre 2020
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 11:38

La cassure du plancher des 48,5E ne pardonne pas, Eurazeo s'enfonce vers 42,2E et inscrit un plus bas depuis début novembre 2020 : le prochain soutien long terme se dessine vers 38E et remonte à mai 2020.

