Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: un nouveau fonds 'healthtech' lancé avec Kurma information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Eurazeo va lancer avec sa filiale Kurma Partners un nouveau fonds d'investissement dédié aux jeunes entreprises innovantes dans le domaine de la santé ('healthtech'), ont annoncé vendredi les deux sociétés.



Avec trois investissements déjà réalisés, le fonds baptisé 'Kurma Biofund IV' doit se focaliser sur la création et le financement de sociétés européennes dans la découverte et le développement de nouvelles approches thérapeutiques.



Depuis sa création en 2009, Kurma a financé 63 sociétés, une stratégie qui s'est soldée par plus de six sorties par fusions-acquisitions et sept via des introductions en Bourse.



Parmi ses dernières opérations les plus notables figurent les cessions d'Amolyt Pharma à AstraZeneca et d'Emergence Therapeutics à Eli Lilly.



Le fonds sera officiellement lancé à l'occasion d'une conférence de presse prévue à Paris le jeudi 3 octobre.



Kurma Partners fait partie du groupe Eurazeo depuis décembre 2022.





Valeurs associées EURAZEO 75,75 EUR Euronext Paris -0,46%