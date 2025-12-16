Eurazeo sort du capital de Fermax
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 07:42
L'opération, qui reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires applicables, générerait pour MCH Private Equity et Eurazeo un multiple cash-on-cash (CoC) de 2,6 fois et un taux de rendement interne (TRI) proche de 40%.
Basée à Valence, Fermax conçoit, fabrique et distribue des systèmes de contrôle d'accès et des solutions connectées pour les bâtiments résidentiels et commerciaux en Espagne et dans 85 pays à travers le monde.
"Fermax clôture ce cycle de trois ans en dépassant les prévisions et les objectifs stratégiques, enregistrant une croissance significative tant au niveau du chiffre d'affaires que de l'EBITDA", souligne Eurazeo.
Valeurs associées
|52,700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
(Actualisé avec secteur automobile, contrat de TotalEnergies avec Google) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR ... Lire la suite
-
* APERAM APAM.AS - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 40 euros contre 31,5 euros. * EDENRED EDEN.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 20 euros contre 28 euros ; Morgan Stanley ... Lire la suite
-
ChatGPT l'a catapultée comme aucune start-up avant elle, mais après trois ans au sommet, OpenAI est rattrapé par la concurrence, suscitant critiques et doutes dans le milieu de la tech et chez les investisseurs. "OpenAI est le prochain Netscape, condamné et en ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer