Eurazeo sort du capital de Fermax
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 07:42

MCH Private Equity et Eurazeo , dans le cadre de sa stratégie Elevate, annoncent avoir conclu un accord avec Ardian en vue de la cession de leur participation majoritaire dans Fermax, société qu'ils soutenaient depuis mars 2023.

L'opération, qui reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires applicables, générerait pour MCH Private Equity et Eurazeo un multiple cash-on-cash (CoC) de 2,6 fois et un taux de rendement interne (TRI) proche de 40%.

Basée à Valence, Fermax conçoit, fabrique et distribue des systèmes de contrôle d'accès et des solutions connectées pour les bâtiments résidentiels et commerciaux en Espagne et dans 85 pays à travers le monde.

"Fermax clôture ce cycle de trois ans en dépassant les prévisions et les objectifs stratégiques, enregistrant une croissance significative tant au niveau du chiffre d'affaires que de l'EBITDA", souligne Eurazeo.

Valeurs associées

EURAZEO
52,700 EUR Euronext Paris 0,00%
