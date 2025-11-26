Eurazeo renforce son offre européenne avec deux fonds Evergreen
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 18:14
Ces fonds, spécialisés respectivement dans la dette privée et le private equity secondaire, seront largement distribués dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni.
Avec un capital initial de plus de 100 millions d'euros chacun, ils visent à répliquer le succès du fonds EPVE 3, leader en France. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 2024-2027 d'Eurazeo, qui ambitionne de démocratiser l'accès au private equity et de consolider sa position sur le marché européen des actifs privés.
Réagissant à cette annonce, AlphaValue se dit 'sceptique' quant à la capacité de ces fonds à offrir un rendement ajusté au risque supérieur aux investisseurs, compte tenu de la concurrence accrue sur les marchés du capital-investissement et du crédit privé.
Toutefois, le broker indique anticiper 'une légère réaction positive du titre demain matin' et réitère ainsi sa recommandation positive sur la valeur, 'car l'adoption massive des actifs privés par les particuliers ne fait que commencer en Europe', assure-t-il.
Valeurs associées
|55,2000 EUR
|Euronext Paris
|+1,94%
