Eurazeo renforce sa présence en Italie

(AOF) - Eurazeo annonce l’ouverture d'une nouvelle adresse au cœur de Milan, après l’ouverture d’un premier bureau dans cette même ville italienne en 2021. "Ce nouveau bureau témoigne de l’engagement croissant d’Eurazeo sur le marché italien et constitue un hub stratégique pour les activités de Dette Privée, Buyout, Venture & Growth, et Real Estate & Infrastructure, ainsi que pour l’équipe Relations Investisseurs", précise un communiqué de presse.

La relation d'Eurazeo avec l'Italie s'inscrit dans un engagement à long terme. Depuis son premier investissement en 2006, la société a soutenu plus de 50 entreprises italiennes et investi plus de 2 milliards d'euros, "Moncler étant l'une des réussites les plus emblématiques de la société sur ce marché".

"Nous voyons un grand potentiel de développement en Italie, en particulier pour nos franchises Buyout et Dette Privée puisque le marché arrive à maturité. Cette implantation s'inscrit pleinement dans la vision de proximité que nous cultivons sur chacun des marchés dans lesquels nous opérons", a commenté la direction d'Eurazeo.

