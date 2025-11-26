Eurazeo renforce l’internationalisation de son offre aux particuliers

(AOF) - Eurazeo a annoncé le renforcement de l’internationalisation de son offre avec deux nouveaux véhicules d’investissement spécifiquement conçus pour le marché européen. "Ces deux nouveaux fonds Evergreen spécialisés par classe d’actif, dont un ELTIF 2.01, seront largement distribués sur le continent," souligne la société d'investissement. Eurazeo Prime Income Credit (EPIC) – pour la dette privée – et Eurazeo Prime Strategic Opportunities (EPSO) – pour le private equity secondaire – ont vocation à être distribués dans plusieurs pays européens.

Il s'agit de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.

Eurazeo explique que le lancement de ces deux fonds "traduit concrètement l'une des priorités de son plan stratégique 2024-2027 : accélérer le développement de son activité auprès de la clientèle de particuliers et consolider sa position d'acteur de référence de la gestion d'actifs privés en Europe sur les segments du mid-market, de la croissance et de l'impact".

EPIC et EPSO, dont la phase de commercialisation et d'investissement démarrera prochainement, sont dotés d'un capital de départ de plus de 100 millions d'euros chacun, grâce à la contribution d'Eurazeo et d'un investisseur institutionnel de premier plan. Eurazeo a l'ambition de répliquer et d'amplifier le succès commercial d'EPVE 3, son premier fonds Evergreen, qui affiche de plus de 3 milliards d'euros d'encours.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Société d'investissement créée en 2001 avec plus de 600 entreprises en portefeuille ;

- 36,1 Mds€ d’actifs sous gestion, dont 72 % pour compte de tiers et 28 % en compte propre, investis à 69 % dans le private equity, 26 % dans la dette privée et le reste dans l'immobilier ;

- Ambition 2026-2028 d’ un doublement des actifs sous gestion :

- 3 points forts : des capitaux propres garantissant l'indépendance du groupe, une présence forte dans 11 pays et 4 continents, engagement fort et ancien en RSE,

- 2 priorités : devenir la plateforme d’investissement de référence en Europe, chaque pôle étant n°1 sur son marché, et poursuivre la dynamique de levée de fonds,

- 2 enjeux complémentaires : la gestion d’actifs pour des revenus prévisibles et récurrents et l’investissement dans des sociétés non exposées aux cycles ou à fort potentiel de croissance ;

- Capital structuré par pactes entre JC Decaux holding (19,6 %), la famille Michel David-Weill (9,6 %), la famille Solages (5,4 %), la famille Richardson (3,8 %) et la famille Guyot (0,4 %), Jean-Charles Decaux présidant le conseil de surveillance de 14 membres, Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing co-présidant le directoire aux côtés de Sophie Flak.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- allocation de capital visant la réduction progressive du poids du bilan dans les fonds,

- équilibre du portefeuille : aucune société ne représente plus de 10 % de l'ANR et la part des sociétés cotées est limitée à 6 % ;

- rotation d’actifs devant générer un capital excédentaire de l’ordre 4 Mds€ environ, les cessions d’actifs représentant, historiquement, 20 à 25 % du portefeuille chaque année,

- croissance et diversification des franchises clients pour accélérer les levées de fonds, notamment dans la transition énergétique,

- forte progression des actifs sous gestion (collecte en hausse de 4,3 Mds€ en 2024 dont 941 M€ en gestion de fortune) ou générant des commissions,

- plateforme de mutualisation allant des supports aux expertises pour absorber la hausse des volumes gérés, avec l’aide de l’intelligence artificielle et de la digitalisation, l’innovation étant pilotée par un comité dédié dans le conseil de surveillance ;

- Stratégie environnementale “O +“ applicable aux 350 sociétés en portefeuille et visant la neutralité carbone en 2040 avec un focus sur la biodiversité :

- 96 % des fonds actifs éligibles à la taxonomie européenne,pact,

- 20 % des fonds gérés dédiés à l’économie bas carbone,

- levées de fonds pour les 8 véhicules à impact dont EPBF, ETIF et Biofund IV,

- 4,3 Mds€ investis dans le climat et l’inclusion sur toutes les stratégies ;

- Bilan sain, avec un ratio de dette nette (1,3 Md€) sur fonds propres de 17 %.

Défis

- Suivi de l'actif net réévalué, de 107,8 € par action fin 2024 et 109,6 € hors sociétés non cotées en portefeuille à fin mars, à comparer au cours de Bourse ;

- Vers des cessions supérieures aux déploiements en 2025 (800 M€ investis à fin mars, en dette privée et secondaire et directement et plus de 700 M€ cédés à fin mai), ;

-Impact des droits de douane aux Etats-Unis : exposition limitée à 5 % de la valeur du portefeuille ;

- Objectifs 2024-27 :

- croissance annuelle des encours de + 11 %, dont 20 % en « wealth »,

- croissance annuelle des commissions de gestion de + 15 %,

- retour aux actionnaires de 2,3 Mds€, dont 800 M€ environ en dividendes ordinaires et 1,5 Md€ de rachat d’actions ;

- Anticipations 2026-28 : doublement des actifs sous gestion à 60 Mds€ et marge de 35-40 % :

- Dividende 2024 en hausse à 2,65 € et programme de rachat d’actions de 400 M€, avec engagement de 600 M€ au titre de 2025.